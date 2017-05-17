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30 дольщиков столицы смогли избежать проблем, связанных с вводом жилья

Строительство и введение в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в столице региона. Только за прошедший 2016-й год в РА сдано около 30-ти тыс. квадратных метров жилья. Обновить и улучшить свои жилищные условия в рамках различных программ смогли сотни семей. В основном, конечно же, в Горно-Алтайске.

Пятиэтажный дом с мансардой по улице Гранитной, 6. Это одна из новостроек столицы, которая возведена с долевым участием граждан. Заказчиком проекта выступает "Катунь ГЭС-строй", однако предприятие обанкротилось. Из-за этого строительство дома могло заморозиться, появились опасения по поводу ввода жилья. Но тут вмешались местные власти и дольщикам, а их 30, удалось избежать проблем.

ОЛЬГА САФРОНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО "г. ГОРНО-АЛТАЙСК" «В связи с тем, что с "Катунь ГЭС-строй" введена процедура банкротства появилась опасность, что этот дом в разряд проблемных может попасть. Поэтому, когда мы эту информацию узнали, подключились и совместно с Минрегионразвития РА, Правительством РА была оказана поддержка и методическая, и административная застройщику, который ведет строительство».

Довести дело до логического завершения. Эту задачу взял на себя застройщик - СМУ-07. Сегодня дом уже введен в эксплуатацию, квартиры с документами переданы дольщикам, все инженерные коммуникации, электро- и теплоснабжение, канализация - все подведено. Остались только откосы на окнах, благоустройство придомовой территории и мелкие работы.

НАЗИМ ОСМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "СМУ-07": «На сегодняшний день мы ведем завершающую работу: в подъездах делаем отделку, покраску, побелку. Остались электрические работы. Снаружи, как видите, с двух сторон дом покрашен. Осталось только с одной стороны покрасить. Мы жильцов не бросаем, все доделываем».

Гарантийный срок окончания строительства был установлен на 1 мая, но из-за банкротства заказчика сроки немного сдвинулись. Все недоделки застройщик обещает завершить к 15-ому июня текущего года. Жильцы, в свою очередь, уже начали проводить ремонт в своих квартирах.

Владимир Попошев