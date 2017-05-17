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Избирком проводит учебные семинары

Единый день голосования в сентябре и подготовка к предстоящим выборам президента страны. Члены избирательной комиссии РА провели учебный семинар для представителей коллег из районов. Внимание было уделено новшествам в законодательстве, которые были рассмотрены в режиме всероссийской видеоконференции.

Так, по новым правилам, голосовать можно не только по месту прописки. Появилась возможность обратиться с заявлением в участковую комиссию по месту поездки за 5 дней до выборов и принять участие в голосовании.

ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РА: «Обучение касалось вопросов организации проведения выборов, приемки и проверки документов кандидатов, их сведений к нам по субъектовым выборам и составления итоговых протоколов».

При составлении протоколов новшеством является специальный код. И при использовании особой компьютерной программы каждый наблюдатель может ознакомиться с данными протоколов. Также с ними могут ознакомиться представители СМИ и партий.