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Горожане смогут увидеть животных из пяти континентов

Контактный зоотеррариум с пяти континентов. Так называется выставка, которая проходит в Горно-Алтайске в Национальном театре на третьем этаже. Посетители смогут увидеть здесь трехметрового питона, ящериц, анаконд, крокодилов, игуан, обезьян и многих других. Прямо с порога выставки вас встречает питон-альбинос. Он внимательно следит за каждым гостем.

В природе питается копытными, грызунами, обезьянами и даже может напасть на леопардов и шакалов. Следующий не менее удивительный экспонат - сетчатый питон. Его самка может отложить до 100 яиц. Степенные, пластичные и, по-своему, симпатичные рептилии интересны всем посетителям. Крокодил, варан и игуана расположились по соседству. Пока они важно и чинно сидят в клетках, дети успевают их как следует рассмотреть и сфотографироваться.

Больше всего детворе нравится гладить обезьян, кроликов и черепах. Мартышка Настя очень с удовольствием контактирует со всеми. Еще одно милейшее животное -самая маленькая обезьянка в мире. Такой экспонат редкость и именно здесь на выставке Вы можете познакомиться с ней лично.

Всех желающих познакомиться с рептилиями и животными пяти континентов ждут на выставке до 18 июня в Национальном театре на третьем этаже.

КОНТАКТНЫЙ ЗООТЕРРАРИУМ С ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР,

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 16