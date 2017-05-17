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Нечистоплотных арендодателей привлекают к ответственности в столице РА

Квартиры понедельно, посуточно, по часам. Сотни объявлений можно найти на страницах газет и интернет сайтах. Ради легких денег, хозяева сдают свое жилье, не задумываясь о том, кто его снимает и для каких целей. Сотрудники администрации Горно-Алтайска и налоговой службы провели рейд по съемным квартирам, чтобы привлечь к ответственности нерадивых арендодателей.

Шумные вечеринки и застолья не доставляют особой радости соседям и зачастую заканчиваются драками и вызовом полиции. Пенсионер Зинаида Михайловна вынуждена терпеть все прелести соседства с хозяйкой квартиры этажом ниже. Женщина сдает жилье посуточно. Зачастую, ее постояльцами становятся молодые люди, которым нет и 18-ти.

На первый раз дело обошлось устным предупреждением. Однако, если хозяйка квартиры продолжит заниматься «теневым бизнесом» ее ждет штраф.

АМЫР АМЫЕВ, УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТДЕЛА МВД РОССИИ по г. ГОРНО-АЛТАЙСКУ: «Проводим беседы профилактического характера с целью недопущения повторных фактов нарушения тишины и покоя граждан в ночное время и пресечение повторных правонарушений и преступлений. На основании местного законодательства, в законе предусмотрена статья, за нарушения тишины и покоя граждан, в ночное время, с 23 часов до 6 утра».

К административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан могут быть привлечены лица в многоквартирных домах, в частном секторе, и в местах общего пользования таких как подъезды и придомовые территории. За эти нарушения закон предусматривает предупреждение или наложение штрафа: от 500 до десяти тысяч рублей.

Алексей Параев при содействии пресс-службы МВД по РА