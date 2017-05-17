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150 студентов готовы к летней оздоровительной кампании

Успешно окончив школу вожатского мастерства, студенты педагогического колледжа на практике закрепили теоретические знания и теперь знают, как правильно работать с детьми. Совсем скоро они разъедутся по летним лагерям и станут вожатыми.

Молодые преподаватели делятся опытом с юными студентами - как сделать отдых детей в летнем лагере незабываемым. Опыт есть, и он приобретен в лучших оздоровительных центрах страны. В их числе "Океан", попасть куда мечтает каждый ребенок. Но с такими вожатыми лето в РА будет не хуже.

ЕЛЕНА ЗЯЗИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА: «Для ребят будут проводиться мероприятия, которые проведут опытные педагоги, после чего они смогут проводить различные мероприятия».

Досуг детей, концерты и праздники, всевозможные игры и тренинги, походы и раскрытие творческого потенциала - на этих студентов возложены недетские задачи. Сплотить отряд (маленький детский коллектив), стать другом, психологом и аниматором - студенты третьего курса педколледжа уверены: летняя практика в детских лагерях им под силу.

150 студентов. Через год они станут дипломированными учителями. Сейчас же сразу после сессии разъедутся по всему региону. В республике в этом году будет действовать около 200 лагерей и детских площадок. Эта школа вожатского мастерства особенная - экологическая, и посвящена Году экологии в России.

Ольга Усольцева