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На развитие сельских территорий предусмотрено 120 млн рублей

Поддержка агропромышленного комплекса, благоустройство территорий и мониторинг достижения социально-экономических показателей муниципалитетов. В правительстве региона состоялось заседание Совета по местному самоуправлению при Главе РА Александре Бердникове. Подробно и детально участники обсудили целый ряд вопросов.

Главы сельских поселений и муниципальных образований. Открывая заседание Совета, А.Бердников отметил, РА - является регионом устойчивого социально-экономического развития. Совместная работа по реализации масштабных проектов, конечно, при поддержке федерального центра, дает импульс для дальнейшего роста. Одно из главных направлений - сельское хозяйство. И тут необходимо изменить подходы и консолидировать усилия.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Вы должны знать и реализовывать государственную политику в области сельского хозяйства в своих селах. От вас все начинается. Вы готовите первичные документы, с вашей подачи они идут. Сейчас несколько иные подходы, уходим от иждивенчества. Будем поддерживать еще более активно реальный сектор экономики, реальный бизнес в области сельского хозяйства».

Речь идет о госпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия", включая ассигнования на ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий". На ее реализацию с 17-го по 19-й годы предусмотрено 612 млн. рублей, половина из них федеральные средства, остальные - республиканские. В целом, финансирование остается на уровне 16-го года. Предполагается развитие растениеводства, молочного скотоводства, КРС, племенного животноводства, рыбоводство, предусмотрены и гранты на поддержку начинающим фермерам.

АЛЕКСАНДР МАНЗЫРОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «В 2017-м году на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий предусмотрено 120 млн. рублей. На эти средства предполагается реализовать следующие мероприятия: по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».

Также на заседании Совета обсудили вопросы благоустройства и саночистки территорий. Вместе с тем, глава региона напомнил присутствующим о работе по предупреждению пожаров и второй волны паводка. Тут А. Бердников поручил главам МО и сельских поселений "держать руку на пульсе" и напомнил о тесном взаимодействии с сельскими старостами.

Владимир Попошев