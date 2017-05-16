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В Горно-Алтайске будут ходить пассажирские автобусы для людей с ограниченными возможностями

Власти РА в рамках государственной программы "Доступная среда" приобрели 3 единицы новой техники. Перед тем, как транспорт начнет ходить по городу решено его протестировать.

Отныне любой человек, имеющий какие-либо ограничения по здоровью, сможет съездить по своим делам, добраться до поликлиники или до работы на общественном транспорте. В Горно-Алтайске будут ходить автобусы для маломобильных групп населения. Особенно удобны они будут для инвалидов-колясочников. В автобусе есть специальное устройство-аппарель. Маршрут адаптируют для всех. Будет он межмуниципальным: Горно-Алтайск, Майма и Кызыл-Озек. Это проект воплощается в жизнь благодаря поддержке и пониманию проблем людей с инвалидностью, как властей региона, так и общественности и предпринимателей.

ЛЮДМИЛА ЯЩЕМСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «По поручению Главы РА приобретено несколько автобусов для маломобильных групп населения. На сегодня приобретено три автобуса. В будущем будем думать о низкопольных автобусах. Программа "Доступная среда будет работать».

В тестировании нововведения участвуют представители министерства труда и регионального развития, им важно, чтобы пассажиры с ограничениями по здоровью, могли ездить комфортно. Именно поэтому была приглашена Людмила Рыспаева. Она активный общественный деятель, работает в реабилитационном центре, ездит на тренировки в бассейн и в тренажерный зал. Людмила точно знает, что доступность общественного транспорта решит часть проблем инвалидов, и не только колясочников.

ЛЮДМИЛА РЫСПАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ РА: «Сегодня очень знаменательный день. Мы очень долго ждали, наконец-то получилось. Мы благодарим Главу РА, правительство за то, что дали возможность быть свободными, перемещаться туда, куда хотим. Добираться до тех зданий, как поликлиника, учеба, работа».

В автобусе предусмотрена кнопка вызова. Водитель лично помогает каждому маломобильному пассажиру. В салоне также предусмотрено специальное место. Для того, чтобы сообщить о выходе из автобуса, пассажир также может это сделать при помощи звукового сигнала. Такой общественный транспорт на улицах Горно-Алтайска появится уже в скором времени.

МАРИНА КУЛЕЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ: «В рамках государственной программы "Доступная среда" в Горно-Алтайске ходят автобусы с автоинформаторами. Их уже положительно оценили люди с проблемами слуха и зрения. Также в этом году в столице региона начнут оборудовать остановки. Они будут удобны для маломобильных граждан. Таким образом, среда, в которой мы живем, становится удобнее для всех».

Марина Кулеева