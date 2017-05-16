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Соревнуются начинающие пловцы

В горно-алтайском бассейне состоялись соревнования среди начинающих пловцов. В традиционны стартах участвовало более ста детей. Судьи и родители оценили, чему юные пловцы научились за год занятий.

На старте начинающие спортсмены. Брасс, вольный стиль и на спине. На водных дорожках бассейна определяли лучших пловцов. Девочки и мальчики в разных возрастных категориях демонстрировали навыки профессионального плавания на время. Самым маленьким - едва исполнилось 5. Многие занимаются в секции всего полгода, но уже показывают хорошие результаты.

ДАНИЛ БЕССЕКИРНЫХ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ: «Наши сегодняшние соревнования для детей, обучающихся первый год, т.е. для кого-то это первые, для кого-то вторые соревнования. Заключительные в этом сезоне. Каждый год у нас прибавляются спортсмены и мы для них проводим отдельные соревнования».

Дистанции на 25 и 50 метров - в зависимости от возраста. У юных спортсменов это первый волнительный старт в жизни. Однако многие из них уже имеют серьезный опыт. В свои 6 лет Валентин Манышев участвует уже в шестых соревнованиях и это для него очередные испытания.

Соревнования для юных пловцов проводятся каждые 3 месяца. Цель, конечно же, выявить сильнейших. Посмотреть - кто, чего достиг за первые месяцы занятий, которые он тренировался, а для тренеров отобрать в спортивные группы детей.

65 заплывов. Каждый в этот день поставил для себя свои рекорды. По итогам соревнований определены победители и призеры. Среди них есть явные лидеры, подающие серьезные надежды. Участников наградили грамотами и специальными призами.

Владимир Попошев