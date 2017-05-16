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"Равные возможности - детям"

В региональном отделении Общероссийского народного фронта прошла презентация нового проекта, суть которого - дать возможность каждому ребенку бесплатно посещать секцию или кружок.

Каждому третьему ребенку в России дополнительное образование недоступно. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта после проведенного мониторинга во всех регионах страны. В республике Алтай из 106 опрошенных семей, в 14-ти дети не посещают кружки или секции, в 34-рех - доп.образование только у одного ребенка. По мнению общественников, проект "Равные возможности - детям" ситуацию может исправить. Эту задачу поставил президент страны, лидер народного фронта Владимир Путин еще в 2012-ом.

ОЛЬГА КОПЦЕВА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА ОНФ "РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - ДЕТЯМ": «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки по обеспечению охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами к 2020 году. Суть проекта - обеспечить каждого ребенка гарантированной возможностью бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи».

Зачастую этот самый выбор выходит за рамки списка бесплатного дополнительного образования. Пожелания родителей, чтобы ребенок стал успешным музыкантом, спортсменом или ученым, не всегда совпадает с их материальными возможностями. В рамках проекта предполагается, после анализа потребностей, предоставлять детям именные сертификаты на оплату секции, причем неважно - государственной или частной организации. Во время презентации проекта, конечно, созрел вопрос: кто же будет устанавливать сумму?

СЕРГЕЙ ГРУШИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ и СПОРТУ РА, ЧЛЕН ШТАБА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА: «В кружке робототехники приобретение - это одно, в спортивной школе по горным лыжам - это другое, а в хоровом пении - это третье, или в изобразительном искусстве. Это совершенно разные суммы, требуемые для того, чтобы данное направление развивалось. Как это осуществить, никто не знает».

В первую очередь здесь необходимо проработать законодательную базу, найти механизмы и улучшить инфраструктуру дополнительного образования, в том числе увеличивая количество кружков. Но для того, чтобы масштабную задачу решать, нужно привлекать волонтеров, некоммерческие организации, образовательные организации и просто неравнодушных людей. Срок реализации проекта - до конца года.

Олеся Овсянкина