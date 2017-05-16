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В Майминском районе построят несколько фельдшерско-акушерских пунктов

Качество и доступность медицинской помощи для жителей Майминского района обсудили на рабочем совещании с участием главы РА Александра Бердникова. Как было отмечено, деньги на решение первоочередных задач здравоохранения Муниципалитета выделены. Они будут направлены на капитальный ремонт и строительство сельских ФАПов и обеспечение их необходимым оборудованием. Кроме того 60 млн рублей предусмотрено на продолжение строительства нового корпуса центральной районной больницы.

Поводом для встречи, которая прошла в администрации Майминского района, послужило обращение депутатов районного совета о неудовлетворительном состоянии системы здравоохранения в самом райцентре, в Кызыл-Озёке и в небольших сёлах. Открывая совещание Александр Бердников отметил, что в последние годы основные усилия властей региона были направлены на решение проблем медицинской сферы в отдалённых районах республики, где люди живут в наиболее сложных условиях. За 10 лет были построены десятки ФАПов, завершено строительство практически всех центральных районных больниц. Теперь приоритетным стал именно Майминский район.

По словам министра здравоохранения Владимира Пелеганчука, укрепление материально - технической базы Майминской районной больницы, наряду с приведением в порядок сельских ФАПов - главная задача министерства до конца этого года. 13 млн. рублей уже выделено на открытие двух филиалов районной поликлиники - по ул. Советской и в районе нового микрорайона Алгаир 2.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Мы нашли достаточную сумму для того, чтобы решить те проблемы которые были поставлены депутатами, а по сути, жителями Майминского района, в частности, мы капитально ремонтируем и приводим в порядок сельскую амбулаторию в Кызыл-Озёке, на это выделено 10 млн. рублей, это будет современное здание оснащённое современным оборудованием, там будут достойные условия, мы построим до конца года ФАПы в селе Карасук, в Подгорном и в Усть - Мунах, к 1 января 2017 года эти объекты будут сданы, также мы выделили, нашли в резервном фонде 60 млн. рублей на продолжение строительства центральной районной больницы».

Пока у нового корпуса есть только фундамент, однако благодаря выделенной сумме, до конца года, здание должно быть подведено под крышу. Полностью же строительство будет завершено в 2018 году. Это будет современное здание, отвечающее всем нормам и требованиям, предъявляемым к современной медицине - как стоящий рядом и принимающий пациентов корпус терапевтического отделения.

СЕРГЕЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МАЙМИНСКОЙ ЦРБ: «Надо отметить что в этом году благодаря главе РА Александру Бердникову, было принято серьёзное решение по улучшению материально - технической составляющей майминского здравоохранения. Это очень радостный факт для жителей района, потому что на сегодня пока мы находимся в старой поликлинике, где тесно, где неудобства испытывают как доктора, так и пациенты».

Добавим, что в ходе совещания главой РА, так же было принято решение о выделении средств на обновление автомобильного парка майминской системы здравоохранения. До конца года у района появятся 5 новых санитарных машин.

Алексей Параев