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16 представителей РА стали призерами соревнований по всестилевому каратэ

Очередное спортивное достижение наших земляков. Сборная Республики Алтай в составе 16-ти ребят от 6 до 15 лет приняли участие в открытом первенстве и чемпионате Новосибирской области по всестилевому каратэ. Это боевое искусство объединило в себе три направления и сегодня является полноценной частью спортивного движения.

ТИМУР КНЯЗЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ РА, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БОЙЦОВСКОГО КЛУБА "ИМПЕРАТОР": «Введены определенные правила, которые позволяют ребятам наносить удары руками и ногами, применять борцовскую технику, т.е. там используется техника бокса, борьбы и, естественно, ударная техника ногами, как в карате».

В соревнованиях участвовали около четырехсот спортсменов со всей Сибири. По итогам все 16 представителей республики Алтай - в числе призеров: 6 первых мест, 9-вторых и одно третье. В командном зачете мы завоевали серебро, уступив лишь хозяевам чемпионата. Теперь юные каратисты готовятся к первенству России, которое пройдет осенью в Москве.