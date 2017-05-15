НОВОСТИ

Студенты ГАГУ выиграли всероссийскую тюркологическую олимпиаду

В ГАГУ завершился III тур всероссийской тюркологической олимпиады. Студенты традиционно приняли участие в конкурсных работах по языку, литературе, фольклору, а также в региональной научно-практической конференции и фестивале алтайской национальной культуры. Участники приехали из 4 университетов Башкортостана, Якутии, Хакасии и Тувы.

Горно-Алтайский Госуниверситет принимал участников традиционной всероссийской студенческой олимпиады «Филология. Языки и литературы народов России», тюркская группа. Студенты писали конкурсные работы по лингвистике, литературе, фольклору, а также представляли свои исследования в региональной научно-практической конференции.

ФЛЮР СИБАГАТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ БАШКИРСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ БАШКИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: «Проведение такой олимпиады сближает тюркоязычные народы. Объединяя их, мы объединяем многонациональные народы России».

На олимпиаду в Республику Алтай приехало более 50 студентов из четырёх университетов: Башкирского, Северо-Восточного федерального, Хакасского и Тувинского. Кроме конкурсных работ, студенты приняли участие в фестивале культур. Они показали национальные костюмы, песни и танцы своих народов.

По итогам олимпиады в командном зачете победила команда ГАГУ, второе место разделили студенты из Башкирии и Якутии. Бронза у Стерлитамакского филиала Башкирского госуниверситета.

Глубокие знания по языку, фольклору и литературе показал студент ГАГУ Эркеш Челчушев. Он и стал победителем в личном первенстве.

На втором месте студентка Башкирского университета Назгуль Салимьянова и на третьем якутская студентка Сайыына Борисова.

Сергей Булгаков