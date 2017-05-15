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Начальником управления министерства юстиции РФ по РА стала Наталья Веретенникова

Нового руководителя федерального ведомства представил на заседании кабинета министров региона начальник Главного управления Минюста России по Новосибирской области Виктор Храбров. Наталья Веретенникова - государственный советник юстиции РФ 2 класса. В системе служит более 22 лет. Непосредственно в Минюсте работает с 2012 года, прошла путь от начальника отдела до заместителя начальника республиканского управления. Ее служебный контракт рассчитан до 2021 года.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Она достойно вольется в этот коллектив, я прошу вас принять, генералы, полковники, подсказать словом и делом. И мы будем работать на благо республики, на формирование здорового морального климата, на формирование общественно-политической ситуации. Работа непростая. Там сложно ошибаться, в то же время нужно принимать, как и в суде, правильные решения, чтобы они были понятны».

С новым назначением Наталью Веретенникову поздравили коллеги и руководители министерств и ведомств.