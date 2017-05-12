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В Майме начали строить солнечную электростанцию

В РА продолжается активное развитие солнечной энергетики. В Майме началось строительство солнечной электростанции. Она станет четвертой в регионе. И данный объект мощностью 20 МВт заработает уже осенью этого года.

Это не рядовое событие. 12 мая 2017 года теперь - важная дата не только в истории муниципалитета и республики, но и всей России. Наш регион - первый в стране, где создан кластер возобновляемой энергетики. Первую солнечную электростанцию открыл в 2014 лично Президент Владимир Путин, дав старт солнечной энергетики в масштабах всей страны. Майминская станция станет четвертой по счету и самой мощной из уже построенных. Как подчеркнул Александр Бердников, это событие знаковое для каждого жителя республики.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Вот сегодня, я вас уверяю, и я в том числе, до конца не осознаем, на каком с вами событии мы присутствуем. Друзья, вот без громких слов, без пафоса, мы с вами творим новую историю, не только Майминского района, не только РА, но и всей нашей великой страны России, потому что производство солнечной генерации на земле нашей, России нашей, великой Родины дало первый шаг, дади первый шаг, именно в РА. Раньше такие технологии по генерации в РФ не применялись, об этом даже никто не думал, тем более в нашем отдаленном регионе»

Майминская солнечная станция будет построена по новой технологии, на гетероструктурных модулях, причем российского производства. Это гибридные элементы с повышенной эффективностью, которые значительно повышает преобразование солнечной энергии, даже в условиях облачной погоды. Инвестором и генеральным подрядчиком выступает компания "Хевел", дочернее предприятие которой и разработала новейшие технологии в области солнечной генерации.

ИГОРЬ ШАХРАЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ "ХЕВЕЛ": «Она будет вырабатывать более 25 гВатт/часов в год. Это потрясающий результат. Поэтому сегодняшним днем, открытием строительства, забиванием первой сваи, мы открываем нашу стойку и до конца сентября планируем ее завершить».

Первый шаг уже сделан. Муниципалитет, как и в целом, республика Алтай, прекрасно подходит для развития солнечной энергетики. Тем более, когда речь идет не только о бесперебойном электроснабжении, но и о туристической привлекательности экологически чистого региона, где активно развивается "зеленая экономика".

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Меня люди часто спрашивают: "Что дает эта солнечная станция моей семье?". Конечно, мы же всегда были ущербными, у нас не было достаточно мощностей, не было надежности электроснабжения, дорогие тарифы. Можно хоть сколько говорить, если не делать этих вещей, они так и будут дорогими. Вот уже достигнута договоренность уже практически, я сегодня это могу уже сказать, что в ближайшее время мы будем производить 150 мВатт солнечной энергии. А нам нужно 110. 40 мВатт мы уже можем продавать. Конечно, это сложный процесс. Но дает толчок к новой культуре, к новому посылу в будущее, для нашей молодежи, для наших людей. Что республика сегодня на подъеме благодаря таким вещам, которые сегодня происходят, т.е. прежде всего это строительство солнечной электростанции, газификации, авиации, реконструкция дорог и всего остального. Это уже вещи, которые останутся на долгие годы для будущих поколений».

Объект мощностью 20 Мегаватт в Майминском районе планируется завершить уже в сентябре. А воплощает уникальный проект в жизнь - горно-алтайская компания "Солнечная энергия".

АНДРЕЙ ЯЛБАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ": «На площадке будет задействовано более 200 рабочих мест, 30 единиц спецтехники, квалифицированный персонал "Солнечной энергии", подрядных организаций. Также планируется параллельно в этом году строительство еще Онгудайской станции».

Мощность Онгудайской станции составит 5 мегаватт. Таким образом, в этом году в РА создается 25 мегаватт собственной генерации, а в следующем году эта цифра удвоится. Новые станции будут построены в разных уголках республики. Еще одним важным исторический момент сегодняшнего дня - закладка капсулы с посланием для будущих поколений.

Олеся Овсянкина