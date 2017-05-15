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Прокурор РА рассказал об основных направлениях деятельности ведомства

Проблемы исполнения природоохранного законодательства, соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности и соблюдение прав несовершеннолетних. Эти темы стали основными на ежегодной пресс конференции прокурора РА. Николай Мылицин рассказал на встрече с журналистами об основных направлениях деятельности ведомства.

Сегодня нет таких сфер правоотношений, которые бы остались без внимания органов прокуратуры республики и СМИ. Конструктивное взаимодействие с журналистами позволяет прокурорам своевременно выявлять «болевые точки» и реагировать в целях защиты нарушенных прав и свобод граждан. Об этом и многом другом рассказал Николай Мылицин на встрече с представителями средств массовой информации.

В мероприятии приняли участие первый заместитель и заместитель прокурора республики, сотрудники аппарата и Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры. Вопросы журналистов коснулись мер, принимаемых для ликвидации несанкционированных свалок, соблюдении земельного и лесного законодательства, а также о противодействии суицидальному поведению детей.

Правоохранительными органами также установлено , что на территории нашего региона нет ни одного администратора так называемых "групп смерти". Большая часть этих сайтов ведутся жителями европейской части страны или из-за рубежа. В заключение пресс-конференции Николай Мылицын еще раз выразил благодарность представителям средств массовой информации, отметив, что органы прокуратуры всегда открыты для прессы, осуществляют свою деятельность гласно.