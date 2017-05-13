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Усть-Коксинский район в этом году полностью обеспечил себя семенами

От чего зависит получение хорошего урожая? Земледельцы Усть-Коксинского района считают, что для этого необходимы отличные семена и качественно проведённый посев. И тогда, во второй половине сентября можно будет приступить к уборке урожая.

Вот такая на первый взгляд несложная арифметика.

Снежная зима, весенние дожди внесли свои коррективы в начало полевых работ. Земля сильно пропиталась влагой, поэтому техника вышла в поле с десятидневной задержкой, тем не менее, в Верх-Уймоне и Гагарке уже закончили сеять пшеницу.

В этом году сельчане большие надежды возлагали на льготные кредиты, но добиться послаблений у банков с большим трудом удалось только двум предприятиям, остальные пошли по обычной заёмной линии. На эти деньги запаслись ГСМ, отремонтировали технику, главная проблема которой износ.

Вот этого «Кировца», которого механизатор Альберт Кондыков, ласково называет «Каркушей», эксплуатируют более тридцати лет, трижды стоял вопрос о его списании, но благодаря стараниям руководителя Николая Мишина и инженера Виктора Беликова, ветеран снова в поле.

АЛЬБЕРТ КОНДЫКОВ МЕХАНИЗАТОР СПК ПКЗ «АМУРСКИЙ»: «У нас урожай получиться нормальный и не обижаемся на коллектив, а деньги как заработаешь, так и получишь каждому по труду, каждому по достоинству».

Сорок первый полевой сезон открыл в этом году Альберт Чербенович. На полях сельхозпредприятия «Амурский», работа идёт полным ходом, весь световой день, трудятся механизаторы.

Усть-Коксинский район в этом году полностью обеспечил себя семенами, используют растениеводы и передовые технологии, восемьсот тонн посадочного материала обработали биологическим препаратом, позволяющим ускорить процесс прорастания.

ВИТАЛИЙ МИКРЮКОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МО «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН», НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: «В этом году два предприятия - крестьянское хозяйство «Корякиных» и СПК «Абайский» закупили элитные семена, так же СПК «Коксинский» проводит сорт обновление. Я думаю, в связи с этим дополнительный результат будет неплохой, будем естественно надеяться».

Конечно «Цыплят по осени считают». В районе на одиннадцати тысячах восьмистах гектарах возделывают зерновые и однолетние культуры. В этом году в обработку добавили еще двести пятьдесят и сейчас главное - качественно и быстро засеять эти площади.

Светлана Мороз