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В мае отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

Этой смертельно опасной болезнью страдает 30 процентов взрослых и более половины пожилых жителей земли. Основная задача проводимых в этот день акций - привлечь внимание населения к предупреждению гипертонии, сообщить людям информацию по её профилактике и лечению.

Ее называют «тихий убийца». У гипертонии нет явных симптомов, кроме высокого артериального давления. Но этого достаточно, чтобы разрушить такие жизненно важные органы, как головной мозг, сердце, почки. Болезнь также способна поразить кровеносные сосуды и сетчатку глаз. В палате интенсивной терапии Сосудистого центра Республиканской больницы лечатся больные, которых гипертония привела к инсульту. Чтобы избежать подобного риска, важно следить за своим артериальным давлением.

СЕРГЕЙ БОРОДИЧ, ЗАВЕДУЮЩИЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: «Полезно гипертонику дома иметь свой тонометр. Регулярно проводить исследования утром, вечером. Если происходит отклонение от привычных цифр больного, нужно стремиться нормализовать давление. Но ещё одно "но". Важно, чтобы не заваливалось давление. Неврологи говорят, лучше гипертонию не лечить, чем снижать давление стремительно быстро. Нужно разумно, правильно снижать давление, постепенно».

После интенсивной терапии больные, перенёсшие инсульт, поступают в палаты реабилитации, где проходят восстановительное лечение. В клинику таких бальных чаще всего привозят на каретах скорой помощи. И здесь, в борьбе за жизнь пациента, врачам дорога каждая минута. Быстро установить диагноз помогает современное оборудование.

КСЕНИЯ ДАВЫДОВА, ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: «Если скорая помощь привозит с подозрением на инсульт в первые часы, острейшие фазы, мы уже можем диагностировать нарушение мозгового кровообращения, кровоизлияние, инсульты, ишемические изменения в головном мозге»

Поражённые участки мозга можно посмотреть во всех срезах, со всех сторон. Аппарат позволяет видеть внутренние органы больного в формате три дэ.

Не менее опасна артериальная гипертония и для сердца. Осложнением гипертонической болезни может стать инфаркт Миокарда. Для избежания столь серьёзных последствий, важно вовремя распознать его признаки. У большинства больных за несколько дней или недель до развития инфаркта возникает дискомфорт в грудной клетке, чувство нехватки воздуха, слабость. При возникновении таких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, иначе ...

Профилактикой артериальной гипертонии является снижение избыточной массы тела, сокращение потребления поваренной соли, продуктов, богатых животными жирами. Вместе с этим в рацион необходимо включать больше овощей и фруктов, богатых калием и клетчаткой. Важно вести физически активный образ жизни, отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, недопустимо курение. Так же при артериальной гипертонии необходимо избегать стрессов.

Сергей Булгаков