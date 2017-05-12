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Школьники РА отправились на учебные сборы

В Горно-Алтайске состоялась отправка школьников на учебные сборы. Десятиклассники со всей республики 5 дней проведут в военно-полевых условиях в зенитно-ракетной бригаде ПВО в городе Бийске. На торжественной отправке юношей приветствовал Глава РА А. Бердников.

В строю самые достойные и крепкие. На пятидневные учебные сборы отправляются 204 ученика. Обращаясь к будущим защитникам Отечества, глава А. Бердников отметил, что в Центральном военном округе из 29 регионов наш регион – единственный субъект, который проводит сборы для школьников на базе воинских частей. Речь идет не только о профориентации, это возможность испытать себя в условиях армейской службы и подготовиться к ней.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Посмотрите краешком глаза мощь нашей российской армии. Вам покажут боевое оружие, вы постреляете сначала в электронном тире, потом из боевых пистолетов и автоматов, из гранатометов. Там к вам будут относится по-человечески, вам будет оказано огромное влияние. Мы берем на себя полную ответственность за ваше здоровье, вашу безопасность, с вами поедут 15 сопровождающих. Не посрамите свою честь, поддерживайте друг друга, подставляйте плечо».

Продолжая напутственную речь глава подчеркнул, что армия формирует достойную гражданскую позицию, закаляет волю, приучает к самостоятельности и ответственности. Военно-патриотическая работа в республике проходит по различным направлениям. Это работа с допризывной молодежью, поисково-исследовательская работа, патриотические клубы, кадетское движение, «Юнармия». В них сегодня заняты более 1000 подростков от 10 до 18 лет.

С 16 мая на базе воинской части № 31466 г. Бийска военно-полевые сборы проведут и для городских старшеклассников, а в июне кош-агачские школьники также испытают себя в армейских условиях на базе роты ПВО в своем районе. В прошлом году всего в таких сборах участвовали 680 юношей.

Владимир Попошев