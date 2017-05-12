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Десятиклассник из Горно-Алтайска побывал на Параде Победы в Москве

Исполнил мечту своих дедов. Десятиклассник лицея №6 Матвей Ланда побывал на Параде Победы в Москве. Он стал победителем школьного конкурса сочинений "Судьба моей семьи в судьбе страны". Он был приурочен к шестидесятилетию присвоения школе имени Героя Советского Союза Ильи Шуклина. Билеты на Парад Победы лицеисту вручил сенатор Владимир Полетаев.

Главными героями сочинения Матвея Ланды стали его прадеды и прабабушки. История их жизни во время войны и послевоенные годы. Чувствовалась большая любовь автора и знание истории своей семьи. Награждение победителя состоялось в лицее. Главный приз в этом году - билет на Парад Победы от члена совета Федерации Владимира Полетаева, в прошлом, выпускника этого лицея.

ВЛАДИМИР ПОЛЕТАЕВ, ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ: «Данный победитель в своем сочинении написал, что единственное, о чем сожалеют его деды, что не попали на Красную площадь на парад. Мы эту несправедливость исправили и пусть его деды, хоть и на 72 - ю годовщину, но все же пройдут на параде».

Мечта сбылась. Матвей в Москве. Вместе с папой, преисполненные чувством гордости за Победу, они идут на парад. А вот и Красная площадь.

МАТВЕЙ ЛАНДА, ПОБЕДИТЕЛЬ СОЧИНЕНИЯ "СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ В СУДЬБЕ СТРАНЫ", УЧАЩИЙСЯ 10 КЛАССА ЛИЦЕЯ №6 им. И.З. ШУКЛИНА: «Мои прабабушки и прадедушки очень хотели попасть на этот парад, но, к сожалению, не смогли. Я считаю, что исполнил их мечту и они гордились бы этим».

Матвей, считает, что победа в конкурсе - общая, всей семьи. Ведь история предков - победителей передавалась из поколения в поколение. Вообще теме войны, в семье Ланды, всегда отводится особое место.

За Матвея рада вся республика Алтай, ведь очень приятно отмечать свою маленькую победу за сочинение о войне, на празднике Великой Победы в столице.

Кристина Бандура