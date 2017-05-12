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В трех районах и Горно-Алтайске отремонтируют 20 многоквартирников

Прохождение отопительного сезона, реформирование ЖКХ, капремонт многоквартирников. В Майминском районе состоялась коллегия министерства регионального развития РА. Итоги работы за 2016-й год и первоочередные задачи на 2017-й обсудили на заседании.

Отопительный период текущего года в РА прошел в штатном режиме, объекты ЖКХ работали стабильно, крупных аварийных отключений не допущено, отмечает в своем докладе министр регионального развития. Работа по подготовке и безопасному прохождению жизненно важного для населения сезона на постоянном контроле главы Александра Бердникова. На всех котельных республики: угольных и газовых, прошла полная ревизия оборудования - насосов, котлов, топливных систем.

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ, МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «Отопительный период 2016-2017 годов прошел без больших аварий, небольшие были устранены в нормативные сроки. Отопительный сезон уже завершен во всех МО. Сегодня муниципалитеты приступили к подготовке к новому отопительному периоду 2017-2018 годов».

Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В РА под программу на 2013-2017-й годы подпадают 66 многоквартирников, а это порядка 1800 граждан. В рамках программы заключены контракты на приобретение 25,5 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом, на каждую квартиру дополнительно предоставляется 2,4 кв. метра.

МАРИНА НОСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «На данные цели муниципальными образованиями в РА направлены более 60 млн.рублей консолидированного бюджета. Т.е. это те средства, которые направлены на увеличение площадей расселяемых граждан. Общий же объем средств по программе составил 839 млн».

Немаловажный вопрос - капремонт многоквартирных домов. Одноименная программа в нашем регионе успешно действует с 2014 года. В настоящее время в нее включено 430 зданий. За первые три года уже отремонтировано порядка 50 домов. В 2017 году реконструкции подлежат 20 многоквартирников Горно-Алтайска, Майминского, Онгудайского и Турачакского районов. Согласно законодательству взнос на капремонт ежемесячно вносят собственники жилья. В 2017 году он составляет 7 рублей 44 копеек за квадратный метр общей площади.

ЭЛЬВИРА ГУЛЯЕВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ на ТЕРРИТОРИИ РА: «Всего за период реализации программы собственникам было начислено 133 млн. рублей, оплачено 110 млн. рублей. Средний уровень собираемости на 1 мая составил 83%».

Среди обсуждаемых тем также: сейсмобезопасность, строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог, качество питьевой воды. Первая коллегия состоялась в Майминском районе. Аналогичная работа пройдет во всех муниципалитетах республики.

Владимир Виноградов