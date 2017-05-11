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Застройщиков заставили застеклить балконы

По требованию городской прокуратуры застройщиком многоквартирного дома были застеклены балконы в десяти квартирах. История началась после того, как строительная компания просрочила сроки сдачи дома 26, по улице Заринской. В 2016 году Администрацией Горно-Алтайска было заключено мировое соглашение с застройщиком, в соответствии с которым он в качестве компенсации должен был установить пластиковые окна на балконах.

АЛАН ОХРИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «В ходе проверки было установлено, что данное мировое соглашение не было исполнено. Фактически оно было проигнорировано. После получения представления прокурору города, работы по остеклению балконов в 10 кв. были завершены до 16 апреля 2016 года».