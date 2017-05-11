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Клещи покусали 970 человек

Наступило время, которое эпидемиологи называют «пиком численности клещей». В Республике Алтай зарегистрировано уже 970 человек, пострадавших от их укусов. Один ребёнок попал в больницу с подозрением на клещевой энцефалит, у 9-х выявлен сибирский клещевой тиф. В общей сложности от клещей серьёзно пострадали уже 10 человек.

СВЕТЛАНА ТАГЫЗОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РА: «Между тем вовремя проведённое экстренное профилактическое лечение спасает от развития болезней, в том числе от клещевого энцефалита, даже если в клеще был вирус КЭ, и даже если концентрация вируса была большой. Советуем страховаться всем, даже тем, у кого есть прививка против КЭ. Страховка обеспечивает бесплатное исследование клеща и бесплатное введение иммуноглобулина, если в клеще найден вирус».

К настоящему времени парки и скверы Горно-Алтайска и всех районных центров обработаны от клещей. Однако на окраинах населённых пунктов их по-прежнему много. Добавим, что на территории РА насчитывается 8 видов клещей, в которых найдено 20 возбудителей опасных болезней. По статистике потенциальную опасность представляет каждый второй клещ.