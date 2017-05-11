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В гостях у ветеранов

Представители Союза десантников РА в эти праздничные дни проведывают своих старших наставников. Уже многие участники Великой Отечественной по состоянию здоровья не посещают Мемориал славы, но душой и сердцем всегда там, в великий праздник.

Первой гостей встречает семья ветерана Александра Николаевича Черникова.

Александр Черников - легендарный десантник. Гостей приветствует стоя, несмотря на свой почтенный возраст. Он 19 раз был в тылу врага с боевыми заданиями. Воевал на Карельском фронте. Участник Балатонской операции в Венгрии. При освобождении Вены, за подвиги совершенные в боях, награжден орденом Славы. Всех наград и не перечислить, их очень много. Это очень скромный и верный Родине человек, говорят его близкие. Доброжелателен и общителен, раньше, всегда посещал патриотические клубы - вел беседы. Теперь посещают его, не забывают.

Рады гостям и в доме Штанаковых. К великому сожалению, уже несколько лет подряд Людмила Николаевна встречает гостей одна.

Не прошло и дня, чтобы его не вспоминали, продолжает она. Сегодня вдова ветерана проживает со своей дочерью и внуком. Вместе с Николаем Айбысовичем они воспитали четверых детей. Всех - патриотами. Людмила Николаевна сама напекла хворост, и заварила чай, от аромата которого трудно было устоять. Да и не смогли бы. Без чаепития, иначе не отпустила бы, шутит она.

А в школе №1 - традиционный сбор. Ветераны и труженики тыла, дети войны - родственные души.

Собраться вместе, попить чай, поплакать, вспоминая тяжелые годы. Для них это не просто праздничное застолье - это уже добрая традиция. И в эти дни слова благодарности звучат для всех тех, кто пришел, и для того, кто организовал эту встречу.