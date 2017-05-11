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Государственный оркестр главы РА с гастролями побывал в нескольких районах республики

Песня помогала поднять дух и настроение солдатам во время Великой Отечественной. Песня успокаивала и лечила душу. Всеми любимые мелодии, многоголосие хора и живой звук оркестра. Накануне праздника Победы Государственный оркестр главы РА с традиционными гастролями побывал в нескольких районах.

Для шебалинцев концерт государственного оркестра Главы РА и сводного хора это целое событие. Услышать любимые мелодии и петь любимые песни вместе с популярными артистами собрался полный зал. На концерт приехали целые делегации со всех сел муниципалитета.

Каждая композиция концертной программы со взмаха дирижерской палочки Владимира Кончева, звонких голосов хора и умелой игры музыкантов превращалась в произведение искусства. Солисты Артур Марлужоков, Арина Веревкина, Сергей Коротков, Арслан Абудов и Сергей Борзов радовали зрителей своими уникальными голосами.

Зрительный зал то плакал, то замирал, то радовался победам наших солдат. К сожалению, сегодня в зале не присутствовали сами участники войны, их в районе осталось всего семеро. Но именно в их честь и во славу их Побед звучали многие песни.

В едином порыве, в единении душ и переполненные патриотическими чувствами зрители. Так заканчивается каждый концерт. Слова многих песен Победы служат напутствием и посланием для будущих поколений. Помнить о войне, значит знать свою историю. Именно поэтому, когда звучит песня "День Победы", зал всегда встает, ведь этот день дал тысячам людей шанс на счастливую и мирную жизнь.

Марина Кулеева