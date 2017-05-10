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В Турачаке вспоминали своих героев

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Великой Победы, прошли во всех районах республики. Жители крупных сёл и небольших деревень также встали в ряды «Бессмертного полка», вспомнили о тех, кто пал на полях сражений и отдали дань уважения и признательности тем, кто ушёл от нас уже в мирное время, и тем немногим солдатам Победы, которые ещё живут среди нас. Из Турачакского района на фронт ушли почти 7 тысяч человек, из них 42 женщины.

Прохладный и ветреный, но по-весеннему солнечный и во всех смыслах светлый день 9 мая, таким он выдался в этом году. В Турачаке торжества начались с шествия «Бессмертного полка» от здания районной администрации до Мемориала. В этом строю не только жители райцентра и их родственники - победители. Занять своё место в рядах приехали жители самых отдалённых деревень.

ВЛАДИСЛАВ РЯБЧЕНКО, ГЛАВА МО "ТУРАЧАКСКИЙ РАЙОН": «Я думаю, что мы в этот день вместе по всей стране с народом, вместе со всей цивилизацией отмечаем этот великий день».

Почётный караул занял своё место у вечного огня, к которому были возложены цветы и венки, благодарным солдатам великой отечественной за мирное небо над головой. Шесть воинов, призванных на фронт из Турачакского района были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Но есть и скорбные цифры - 2 756 солдат погибли на полях сражений, ещё 2 210 пропали без вести. Вера Нагих одна из пятисот жителей района - детей войны.

Сейчас в Турачакском районе всего три участника сражений Великой Отечественной. Это Александр Иванович Беляков, Иван Леонтьевич Григорьев и Иван Акендинович Мелентьев. Они живут в разных сёлах и в силу возраста не смогли приехать в райцентр, тем не менее, они главные герои этого праздника со слезами на глазах. Сейчас защищать родину, если это потребуются, учатся курсанты ВПК "Подвиг". В прошлом году ребята были удостоены копии Флага Победы и права ношения беретов.

После торжественного митинга и возложения цветов, старшеклассники Турачакской школы показали полную драматизма сцену начала ВОВ, которая не могла никого оставить равнодушными. Не обошлось и без настоящей солдатской каши и большого праздничного концерта артистов Турачака. В их репертуаре песни военных лет занимают особое место, как и этот праздник в сердцах жителей нашей страны, которые помнят.

Алексей Параев