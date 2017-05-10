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День Победы отметили в Уймонской долине

Пять героев Советского Союза взрастила земля Усть-Коксы. 3 776 воинов ушли на защиту Родины из Уймонской долина, а домой вернулось меньше половины. Сегодня рассказать о далёких военных годах могут только четверо.

Всё меньше и меньше остаётся людей, которые жили в далёкие сороковые. Те, кто на себе прочувствовал голод и холод, безмерное горе потерь.

И как важно именно сегодня вспомнить о своих близких тем, кому мы обязаны жизнью.

В семье Блиновых 9 мая считается особым днём. Их дед Кузьма Игнатьевич не пропустил ни одного торжества. Умер ветеран в девяносто девятом и сегодня в «Бессметном полку» его портрет понесут близкие ему люди.

«Бессмертный полк» в Усть-Коксе возглавили школьники. Они несли портреты своих прадедов.

Великая Отечественная. Она вошла в каждую советскую семью. Слушая очевидцев тех событий, понимаешь в какую непростую и трудную пору они жили, и как важно сохранить память о том историческом и судьбоносном времени.

Несмотря на трудности со здоровьем, многие пожилые люди нашли в себе силы прийти на встречу. Будет ли ещё возможность увидеться с земляками, с которыми вместе росли, трудились, делили все невзгоды и радости.

Непосильный труд, жестокие испытания выдержали люди и Уймонской долины.

И как важно, чтобы в наших сердцах осталось память. Память о том, что есть в истории нашей страны, в истории наших семей годы, о которых не стоит забывать никогда.