НОВОСТИ

Постоянное представительство РА в Москве отмечает сегодня свой юбилей

Постановление об его открытии было принято 7-го мая 1992-го года сессией первого созыва Верховного Совета Республики Алтай. И сегодня постпредству исполняется 25 лет.

Москва. Постоянное представительство РА. Четверть века на ниве процветания и благополучия родного края. Главная задача - обеспечение тесного взаимодействия Правительства и Главы региона с федеральным центром, обеспечение оперативности и эффективности работы, представление интересов Горного Алтая в органах государственной власти РФ.

ИРИНА ЛОЗОВАЯ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В г. МОСКВЕ: «Для эффективности работы Правительства РА и в первую очередь главы РА. Для его работы в Москве, когда он находится в командировке в Москве, для организации ему встреч на федеральном уровне, с министрами федеральными, с органами власти».

В ноябре 92-го года штатное расписание Постпредства было утверждено в составе 3-х человек: представитель, его заместитель и главный специалист. Первым полпредом был назначен Александр Манзыров. С самого начала коллектив смог организовать работу так, что представительство стало настоящим стратегическим центром развития РА. До политических, деловых кругов, широкой общественности в стране доводилась целенаправленная информация о регионе. Располагалось Постпредство на Пушкинской площади в историческом здании редакции газеты «Известия», специалисты ютились в двух небольших кабинетах. Однако в 2009 году А. Бердниковым была достигнута договоренность с бывшим мэром Москвы о выделении РА отдельного здания в самом центре столицы, на Таганке. А уже в этом году также по просьбе главы региона новый градоначальник принял решение о передаче здания в собственность РА.

ТОРКОШ МЕТРЕЕВА, СПЕЦИАЛИСТ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В г. МОСКВЕ: «У нас теперь есть такое просторное большое здание. Я считаю, что мы лицо республики, достойно себя представляем в столице нашей родины в г.Москве. Мы, конечно, сообща работаем, нас не так много, всего 5 сотрудников. Мы всегда друг у друга на подмоге».

В разные годы Постпредство возглавляли Бронтой Бедюров, Сергей Кончаковский, Михаил Гнездилов, Сергей Шахисламов, Надежда Манзырова, Михаил Козлов. Создание благоприятного фона для развития всестороннего сотрудничества Горного Алтая ведется и сегодня. Коллектив решает самый широкий спектр вопросов: от государственных задач до простых проблем студентов-земляков.

АЙГУЛЬ ТОЛЕГЕНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В г. МОСКВЕ: «Мы еще курируем землячество РА, занимаемся вопросами тяжелобольных детей. В общем, все вопросы, связанные с регионом на территории Москвы решаются благодаря Постпредству РА».

Родной и теплый уголок, где пахнет домом, шишками, где атмосфера республики. Именно такие слова о Постпредстве говорят люди, много лет прожившие в Москве, студенты. Они знают, что здесь их всегда поддержат и ждут.

АЙДАР МЫЗИН, ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ КРИЗИСНОГО ОБЩЕСТВА, г. МОСКВА: «Любой наш земляк, если он оказался в Москве, если ему нужна какая-то помощь, он всегда может обратиться в Постпредство, где сотрудники могут оказать любую помощь».

ЭМИЛИЯ ДМИТРИЕВА, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ РОССИИ Р.Б. БУКАЧАКОВА: «Это наш второй дом. Я очень рада, что я этот дом обрела здесь в Москве, потому что не хватает своего родного угла. Родной угол - это Постпредство, там, где пахнет талканом, всегда можно пообщаться с земляками».

В Постпредстве РА в Москве работает небольшой, но трудоспособный коллектив, перед которым стоят серьезные задачи. Вопросы строительства и ремонта школ, больниц, ФАПов, клубов, дорог и мостов на федеральном уровне, выделения средств решается именно через Постпредство. Активная позиция по продвижению интересов региона позволяет решить все поставленные вопросы жизнеобеспечения РА.

Владимир Попошев