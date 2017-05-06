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Республика Алтай завоевала семь наград

12 регионов Сибири, более 260-ти участников и 500 работ. В Барнауле завершила свою работу межрегиональная молодежная художественная выставка «Аз. Арт. Сибирь-2017». Республика Алтай представила 12 работ и, как итог, забрала семь наград. Их вручили молодым художникам на пресс-конференции, которая состоялась сразу по окончанию выставки.

Томск, Омск, Красноярск, Иркутск. В этом году в выставке выставки «Аз.Арт. Сибирь» участвовали художники практически со всей Сибири. Свои живописные и графические работы, скульптуры, произведения декоративного искусства представили на конкурс больше двухсот участников. Республику Алтай представляли Айгуль Садыкова, Айсулу Модорова, Таисия Менигечева, Анастасия Ельникова, Алла Еликпаева, Игорь Катонов и Аржан Ютеев. Он, на выставке, стал лауреатом в номинации «Уникальная графика». Представив два триптиха — «Сказитель» и «Тишина». В целом, было отмечено, что все наши участники обратили на себя большое внимание.

Победителей выбирали в шести номинациях — станковая живопись, декоративное искусство, скульптура, уникальная графика, печатная графика, искусствоведение.

Поощрительными дипломами были награждены Игорь Катонов и Алла Еликпаева, она же вместе с Аржаном Ютеевым получили диплом регионального отделения «Урал, Сибирь, Дальний Восток» Российской академии художеств получили. Диплом и приз галереи «АртАй» за живописную работу «Дети Алтая» получил Игорь Катонов. Еще несколько лет назад, отмечают специалисты, о таком успехе можно было только мечтать.

В выставке "Аз.Арт.2017» могли принимать участие молодые люди до 35 лет. Подобные мероприятия помогают выявить среди них по-настоящему талантливых мастеров.

Кристина Бандура