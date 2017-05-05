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"Праздник на воде Сема 2017"

Гребной слалом, рафтинг и гонки на катамаранах. В Шебалиннском районе состоялся "Праздник на воде Сема 2017". Традиционные соревнования в этом году прошли в 48-й раз. В течение 3-х дней спортсмены водники из Сибирских регионов боролись за первые места.

ИВАН ЯСЬКОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Вот уже практически пол века эти соревнования собирают лучших спортсменов-водников нашей страны. Проходят они традиционно именно в начале мая, потому что в это время года река Сема становится по настоящему горной и бурной».

Параллельный спринт, длинная гонка, слалом. Несмотря на то, что с реки только недавно сошел лед, для спортсменов холодная вода не помеха. Праздник на Семе это только начало сезона в Гоном Алтае. Уже не первый год партнером соревнований выступает министерство экономического развития и туризма региона.

ОЛЕГ КУЛИГИН, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РА: «Наступает туристический сезон и само по себе соревнование носит такой характер туристический и в нашей республике очень много рек и много сплавов для туристов. Это все способствует развитию в целом нашего региона, развитию туризма на воде».

5 сибирских регионов и 6 городов приняли участие в соревнованиях на Семе. Обычно география этих состязаний более обширная, но в этом году праздник на воде совпал с чемпионатом страны по рафтингу в Адыгее. На котором представители Республики Алтай стали чемпионами России в классах судов R 4 и R 6, также перовое место завоевала команда юниоров.

НИКОЛАЙ ДЕГТЯРЕВ, ГЛАВНЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ: «Конечно, чемпионат России количество участников очень поубавил, примерно делегация от Сибири. Человек 90-100 уехала в Адыгею, и далее поедут в Грузию для участия в чемпионате Европы. Стартующих тем не менее у нас получилось около 150 человек».

Чемпион России, победитель первенств мира и Европы наш земляк Кирилл Сеткин также принимает участие в этих соревнованиях. Несмотря на то, что река Сема имеет не большую категорию сложности, Кирилл вместе с начинающими спортсменами выходит на старт. Говорит, что эти состязания для него еще один повод пообщаться со своими друзьями.

КИРИЛЛ СЕТКИН, МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО ГРЕБНОМУ СЛАЛОМУ: «Мне очень приятно участвовать в этих соревнованиях, он с самого детства мне несут какие-то положительные эмоции. И традиция это. Я очень рад быть здесь, видеться с друзьями-коллегами и соревноваться вместе с ними».

По итогам соревнований призовые места достались представителям РА. Ровно через год - на майские праздники, Сема вновь примет гостей, и тогда, в очередной раз на бурной реке развернутся нешуточные страсти. А уже 5-го мая, при поддержке министерства туризма и экономического развития, в Онгудайском районе стартует фестиваль Чуя ралли, в рамках которого состоятся Всероссийские соревнования по рафтингу.

Иван Яськов