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Юнармейцев стало больше

Быть патриотом. "Юнармия" - это всероссийское движение, организованное в 2015 году сегодня набирает обороты. Организация уже представлена во всех регионах страны, в том числе и у нас. Накануне ее ряды пополнили школьники Онгудайского района.

ИВАН ЯСЬКОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Принятие присяги у юных армейцев Онгудайского района состоялось на Мемориалы Славы в районном центре. Каждый из ребят в торжественной обстановке произнес клятву, тем самым присягнув на верность Отечеству».

В Онгудайском районе движение «Юнармия» появилось в начале этого учебного года. Ребята занимаются здесь с удовольствием. Для мальчишек это хорошая возможность подготовиться к службе в армии.

Помимо парней, в юнармии состоят и девочки. Каждая из них наравне с парнями занимается строевой подготовкой, сборкой и разборкой автомата и конечно полезным трудом. Все юнармейцы Онгудайского района следят за порядком мемориалов славы на территории муниципалитета. Ко дню Победы они основательно взялись за уборку.

РОМАН КАРУШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОНГУДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ "ЮНАРМИЯ" РА: «Помогаем бабушкам, ветеранам, детям ветеранов. За нами стоит обязательство уборка мемориала Славы. Также мы занимаемся общественными делами, такими как волонтерское движение».

В Юнармии в Онгудайском районе состоит 58 человек, всего по региону их более 600. В РА сегодня военно-патриотическое движение представлено во всех муниципальных образованиях.

ВЛАДИСЛАВ БУРЫЙ, НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДВИЖЕНИЯ "ЮНАРМИЯ" РА: «Юноармейское движение в РА развивается таким образом. Сейчас у нас 11 пилотных школ, это в каждом районе и городе по 30 человек. Но уже видите становится больше, уже не 30, а 58 в Онгудайском районе».

Планы у юнармеского движения масштабные. Уже летом планируются военно-полевые сборы в воинской части города Бийска, где примут участие порядка 1000 школьников. Каждого из них по желанию примут в движение Юнармия.

Иван Яськов