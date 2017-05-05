НОВОСТИ

В Онгудайском районе установили памятник суслику

Жители села Бичикту-Боом Онгудайского района увековечили память зверька, спасшего в годы войны тысячи людей от голода. Охота на суслика в то время считалась детским занятием. Благодаря ему целое поколение детей Каракольской долины выжили и дожили до Дня Победы.

Все для фронта, все для победы. И ради этого жители тыла лишали себя всего. Тордоной Тадинович Сабаев вспоминает, ему было шесть, когда впервые начал охотиться на сусликов. Более крупная добыча была не под силу. В селе оставались дети, старики и женщины.

ТОРДОНОЙ САБАЕВ, ВЕТЕРАН ТРУДА, ЖИТЕЛЬ с. БИЧИКТУ-БООМ: «В 6-7 лет детей отправляли за сусликами. Во время войны благодаря ему мы выжили. За день обходил норки несколько раз, чтобы вечером принести матери несколько маленьких тушек. Дома братья и сестры. С весны и до поздней осени охотились на этого зверька. Их варили, а шкуры обменивали на крупу».

На сусликов теперь никто не охотится, но для жителей Каракольской долины - это символ той войны и символ жизни. Истощенный мальчик не сломлен - крепко держит спину. Его лицо как зеркало, в котором каждый может увидеть себя или души предков. И суслик жив, ребенок бережно прижимает его к себе - символ живой связи коренных жителей с окружающим миром. Идею Амыра Кыдыева воплотил скульптор Денис Михайлов.

К этому памятнику жители Бичикту-Боома шли 72 года. И он воплощен. Живая скульптура. Посвящена истории народа, который выжил и победил. И дети, которые с интересом рассматривают маленького суслика, теперь понимают, какое большое значение он имел для других детей.

ТАМАРА САБАЕВА, ВЕТЕРАН ТРУДА, ЖИТЕЛЬНИЦА с. БИЧИКТУ-БООМ: «Природа Алтая прокормила народ, пришла на помощь. И то, что мальчик держит в руках живого суслика - говорит о том, что война скоро закончится. Я так понимаю этот памятник. Мы, дети войны, мечтали только об этом».

Памятник с надписью «В годы военного лихолетья от голода спасшему суслику. Благодарные дети войны», установлен на горе Межелик у села Бичикту-Боом.

Ольга Усольцева