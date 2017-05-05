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Участники досрочного голосования обсудили вопросы социально-экономического развития Горно-Алтайска

Яркие страницы биографии, тезисы предвыборных программ и ответы на провокационные вопросы. На очередных дебатах "Единой России" участники праймериз обсудили вопросы социально-экономического развития города.

Шесть участников. Выступление не больше двух минут, строго в алфавитном порядке и не отступая от темы. На одной дебат-площадке: руководитель "Молодой гвардии" Роман Гордеев., заслуженный деятель искусств России Владимир Кончев, председатель городского совета депутатов Юрий Нечаев, паратриатлонистка Людмила Рыспаева, генеральный директор "Солнечной энергии" Андрей Ялбаков и директор экономического техникума Елена Ялонакова. Первый этап - по сути, визитная карточка. Не только уже достигнутые показатели, но и планы на будущее.

ВЛАДИМИР КОНЧЕВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРКЕСТРА ГЛАВЫ РА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ, УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ: «Я думаю, что вопросы социальной сферы, образования, культуры, спорт, молодежная политика - это та сфера, где мы должны активно принимать участие. И таким образом мы должны активно говорить в целом. И по формированию бюджета, по его защите и по контролю расходования бюджета».

Общественник и спортсменка Людмила Рыспаева рассказала о развитии программы "Доступная среда". Роман Гордеев обратил внимание на развитие молодежной политики. Предприниматель Андрей Ялбаков подчеркнул важность поддержки инновационного климата. А для этого необходимо создавать кластеры, агро- и технопарки.

АНДРЕЙ ЯЛБАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР "СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ+", ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА, УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ: «К сожалению, у нас в республике ни агро, ни техно парков нет. И вот эти шаги мы, наша компания и с городом Горно-Алтайском, я уже как будучи депутат действующий, очень плотно начали заниматься этим вопросом».

Вопросы групп поддержки участников праймериз касались различных сфер и направлений. Например, увеличение доходной части бюджета. Здесь, как отметила директор экономического техникума Елена Ялонакова, необходимо пересмотреть контроль над эффективностью расходов. Что касается перспективы развития города, зрителей дебатов интересовал дорожный вопрос. Сегодня готовится проектно-сметная документация по строительству новой дороги, вдоль Тугаи.

ЮРИЙ НЕЧАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ: «Сегодня ставится вопрос проработки еще одной объездной дороги, это вдоль Комсомолки рассмотреть. И самый такой, будем говорить более дальний перспективный проект - это объездная дорога вокруг города Горно-Алтайска».

Со всех площадок подобных встреч идут прямые трансляции на сайте pg.er.ru. Дебаты проходят каждые выходные, за исключением праздничных дней. Продляться они до 21 мая включительно.

Олеся Овсянкина