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В Онгудае соревновались самые меткие охотники

Самые меткие охотники собрались в урочище Тобо-Кудьюр в окрестностях Онгудая, где прошли соревнования по стрельбе из нарезного оружия. В них приняли участие не только жители всех районов РА. Свои умения метко стрелять по мишеням продемонстрировали также гости из Барнаула, Новосибирска, Кемерова и Москвы.

Около 100 любителей охоты собрались в урочище Тобо-Кудьюр. Главный критерий при оценке их навыков обращения с нарезным оружием конечно же меткость попадания, но не по животным, а по мишеням в том числе движущимся. Соревнования проходили под патронажем комитета по охране и воспроизводству животного мира РА.

Зимний охотничий сезон завершен, а до осеннего ещё далеко. Поэтому охотники с удовольствием пользуются межсезоньем, чтобы не потерять навыки стрельбы. Помимо специальных трех огневых рубежей со статичными мишенями на 300, 500 и 940 метров им необходимо попасть и в движущуюся цель. У каждого - 5 попыток, по сумме которых и оценивается мастерство.

Каждый участник стреляет из собственного оружия. Винтовки - обычные нарезные и высокоточные снайперские. Александр Каташев - потомственный охотник. Его отец и младший брат так же постоянные участники и призёры этих состязаний.

В этом году соревнования по стрельбе проводились уже в седьмой раз и каждый год география участников только расширяется. Приезжают даже любители охоты из центральной части России. На этот раз самыми меткими стрелками стали Чечен Какпаков, Андрей Таптыев, Сергей Бойдоев, Айас Каташев и Сергей Сульянов.