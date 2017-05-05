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Глава РА принял участие в работе Госсовета

Глава региона А. Бердников принял участие в работе Госсовета под председательством президента страны В. Путина. В Москве состоялось совместное заседание Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья. С докладами по каждому блоку выступили профильные министры и главы регионов.