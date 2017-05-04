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В июне ожидается мало осадков

Гидрометеорологическая обстановка и оценка снегозапасов на территории Республики Алтай. На правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсудили прогноз второй волны паводка. В связи с резким похолоданием произошел спад воды, что в целом, сохраняет стабильную обстановку.

Жаркая погода третей декады апреля привела к обильному таянию ледников. Итог - повышение уровня воды. Катунь - на 20 сантиметров, в отдельных районах - до 65. А осадки прибавили воды и на малых реках. Понижение температуры ситуацию изменило. На сегодняшний день уровень - в пределах нормы. Тем временем, замеры снега говорят о переизбытке воды.

ВАЛЕНТИН ДЕКЕНОВ, НАЧАЛЬНИК ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ЦГМС: «По Семинскому маршруту результаты такие, что запас воды в снеге на 50% больше нормы. Но здесь следует отметить, что в 2010 году у нас по Семинскому маршруту состав запас снеговоды было больше, чем нынче».

Сегодня работа по оценке снегозапасов проводится по новой методике. Специальная программа просчитывает возможные подтопления, с учетом паводка 14-го года. Первый вице-премьер Роберт Пальталлер подчеркнул - точный прогноз должен быть готов не позже 10 мая, с учетом корректив, которые вносит переменчивая погода. Уже к выходным ожидается до +28 градусов, а затем снова - дождь. Зато июнь прогнозируется с дефицитом осадков, а температурный фон будет на 1-2 градуса выше нормы, что, в свою очередь, может повлиять на пожароопасность. С 10 апреля в республике действует особый противопожарный режим.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по РА: «Главам МО требовалось в срок до 21 апреля, затем до 30 апреля завершить устройство противопожарных барьеров, опашек, минерализованных полос во всех населенных пунктов МО».

Информирование населения, оснащение групп спасателей, организация добровольной пожарной охраны. А также поручение главы региона Александра Бердникова - установить извещатели для малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения. Как оказалось, не все муниципальные образования активно взялись за профилактику.

Роберт Пальталлер поручил главам муниципалитетов исправить все недоработки до 15 мая, напомнив при этом, что пожары в ряде регионов Сибири уже уничтожили почти сотню домов, оставив без жилья 350 человек. Эта тема стала главной на совещании Сибирского регионального центра МЧС. Сегодня, после присоединения к Сибири Урала и Дальнего Востока, он включает в себя 27 регионов. Начальник центра Сергей Диденко представил Республику Алтай в качестве примера, где руководство прилагает максимум усилий для предотвращения возникновения ЧС.

Олеся Овсянкина