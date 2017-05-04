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В годы ВОВ ей пришлось стать комбайнером и трактористом

Более трёх тысяч усть-коксинцев воевали в Великую Отечественную, а дома их ждали родные. Женщины и подростки в тылу ковали Победу своим трудом на полях и производстве. Сегодня всё меньше остаётся и тех, кто трудился в те далёкие сороковые. Александре Ивлевой из Мараловодки в годы войны пришлось стать комбайнером и трактористом.

История жизни Александры Захаровны похожа на многие. Родилась в большой семье, рано начала трудиться, жили бедно, ни носить ни есть нечего было, повествует она, на кислянках, на слизуне, существовали, спасал только огород.

Позже окончив курсы, освоила вождение комбайна и трактора, на сухих берёзовых чурках работала эта техника.

Нелегко было справиться молодой девушке с тяжёлой машиной, смена начиналась в четыре утра и до тёмной ночи не покидала она трактора. Александре исполнилось восемнадцать, когда началась война и её судьба мало чем отличались от судеб сверстников, которым пришлось жить и трудиться в сороковые.

А в воспоминаниях о том времени осталась тяжёлая работа, да чувство голода.

Слушая рассказ, понимаешь, что и после войны нелегко было.

Где берут силы наши старики, Александра Ивлева, справив своё 95-летие, и имея пять внуков и двенадцать правнуков, и сегодня не сидит, сложа руки: зеленеет на окне рассада, куры во дворе, поросёнок в загоне. До сих пор она сама печет дома хлеб, садит на участке картошку и всякую мелочь.

Помогает ей в сельских делах правнучка Аяна, умеют в этом доме и гостей встретить.

Не могла не вспомнить в этот день Александра Захаровна и своего первого мужа: молодой, красивый, работящий, после свадьбы они были счастливы всего шесть месяцев, ушёл старший лейтенант Пётр Субботин на фронт. В сорок четвертом получила похоронку: «Погиб смертью храбрых», написал в письме его командир.

Современникам всё труднее понять, а ещё труднее прочувствовать поступки людей той эпохи.

Проходят годы, уносят они ветеранов войны и тыла, и их жизнь становится уже историей, историей о которой мы не должны забывать.

Светлана Мороз