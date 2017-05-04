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Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления

Накануне работники республиканского правительства и администрации вместе с нашей съёмочной группой побывали в гостях у участников сражений и живых свидетелей ВОВ.

72 весну Великой Победы в Горно-Алтайске встречают 42 ветерана ВОВ. Именно столько живых героев осталось в республиканской столице. Александр Байдюков, которому в этом году исполняется 90 лет, счастлив отметить новый победный май. В годы войны и до 52 года служил пограничником на Курильских островах. Принимал участие в войне с Японией.

Ветеран Николай Зязин не только сражался в годы войны. В мирное время он занимал руководящие должности в Горно-Алтайском облисполкоме. До сих пор он активно интересуется происходящим вокруг.

В этот день по поручению главы Александра Бердникова ветеранов поздравили и вручили подарки представители министерства труда и социального развития, городской организации ветеранов войны и труда, а также председатель городского совета депутатов Юрий Нечаев.

В этот день поздравления и подарки получили 9 ветеранов ВОВ, проживающих в Горно-Алтайске. Как отмечают в администрации города в оставшиеся до праздника дни без внимания не останутся и остальные солдаты Победы, о подвиге которых мы должны помнить всегда.

Алексей Параев