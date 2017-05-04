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РА приняла достойное участие в международной ярмарке-выставке в Москве

Бронза, серебро, золото и гран-при. Многочисленные награды, признание зрителей и жюри. Делегация Республики Алтай приняла участие в международной ярмарке-выставке "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2017". Сразу после прибытия из Москвы участники культурного события поделись своими впечатлениями с журналистами.

Выставка в Москве проходила уже в 12-й раз. Свои экспозиции представили 26 регионов России.

Демонстрировались национальные костюмы и изделия народного творчества, дикоросы и рыбная продукция.

АЙАНА ТОЛКОЧОКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Было более 400 участников. Мы выступили достойно. При награждении Республика Алтай звучала при каждой второй номинации».

В делегацию РА вошли представители всех коренных малочисленных народов региона. Среди них мастера декоративно-прикладного искусства Айсура Таханова, Айдана Тадыкина, Павел Тумаев, Алекесй Темдеков, Алла Еликпаева, Зинаида Таханова, мастер народных промыслов - Раиса Бодрошева, мастера-исполнители Валерий Кучуков, Байыр Турлунов, Светлана Белозерцева, Раиса Лютынская, Айдар Манзыров, Александр Пустогачев и Валентина Сумачакова. Она впервые представляла культуру челканцев на большой сцене Москвы.

В направлении «Кочевье Севера» РА представили исполнители песен коренных малочисленных народов региона, а также горлового пения. Здесь по итогам состязания первое место занял Айдар Манзыров из Улаганского района, опередив сильнейших соперников из Тывы, Якутии, Бурятии и Хакасии. И главный приз в этой номинации гран-при, также достался РА. Байыр Турлунов из Кош-Агачского района покорил членов жюри исполнением традиционного алтайского кая и игрой на топшуре.

Первого места удостоена и коллекция одежды "Наследие предков" Зинаиды Тахановой. Мастер по войлоку Айдана Тадыкина получила второе место в номинации «Возрождение утраченных традиций», представив войлочный ковер и войлочное седло, выполненные по пазырыкским эскизам. Аржан Кухаев за изделия из серебра удостоен второго места в номинации «Художественная обработка камня, металла и другое». Фольклорный национальный ансамбль «Тюрмут» Турачакского района исполнили челканские, тубаларские, алтайские песни и стал призером в номинации «Вокал». В целом члены жюри высоко оценили уровень подготовки представителей региона. Экспозиция РА была оформлена в Пазырыкском стиле и заняла третье место среди региональных экспозиций.