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Катунский биосферный заповедник проводит просветительскую акцию

Сохранить красоту природы в первозданном виде. Сотрудники Катунского биосферного заповедника, в рамках Года экологии, проводят открытые уроки в образовательных учреждениях. Так, воспитанники школы-интерната им. Жукова узнали много нового о самом заповеднике, его животных и растениях. А посадка деревьев, по всем правилам, стала заключением экологического урока.

Ребята, из шумного города, на миг оказались на лоне дикой природы. Фильмы и ролики, подготовленные для урока, погрузили их в таинственный мир Катунского заповедника. Ученики узнали много нового и интересного не только о его работе, но и о других заповедных местах России. В частности, им ответили на вопрос, что объявленный Год экологии в стране, посвящен столетнему юбилею заповедной системы России. Особый интерес у ребят вызвал призыв нарисовать листовки, которые они в последствии смогут разместить на улицах столицы республики. Далее, ответственный момент - посадка деревьев.

Через несколько лет происходит естественный отбор. более сильные саженцы вытесняют слабые. И на посаженной площадке останется 1,2 максимум 3 дерева. Эта информация для ребят была новой, как и сама высадка настоящих деревьев. Саженцы предоставило Усть-Коксинское лесничество. А учащиеся школы-интернат сотворили историю. Кто знает, может через несколько десятилетий одно из деревьев действительно станет историческим.

Это уже не первая просветительская акция Катунского биосферного заповедника. В год экологии деревья будут высажены на участках многих школ, говорят специалисты.

АННА МАЙМАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ КАТУНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА: «В течении года заповедные уроки у нас будут проходить и само собой мы будем посещать и другие районы. заповедные уроки у нас прошли в Шебалинском районе в рамках заповедного диктанта это тоже была акция большая наша в Усть-Канском районе, но и в последующем с начала нового учебного года мы продолжим свою работу и посетим и другие школы города и районов».

Все деревца были высажены на территории школы-интерната имени Жукова. Специальная табличка напомнит о проведении такой экологической акции. Посаженные деревья, заверяют ребята, будут всегда под их пристальным вниманием.