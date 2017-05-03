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Республика Алтай получит санитарный вертолет

Развитие санитарной авиации. Региональным правительством утвержден план мероприятий по приоритетному проекту "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России". В рамках федеральной программы Государственной лизинговой компанией РА выделяется санитарный вертолет.

Решение важнейших вопросов стратегического развития региона. В ходе недавней рабочей поездки в Москву глава А. Бердников провел встречу с руководителем Государственной лизинговой компании Сергеем Храмагиным. Стороны поставили последнюю точку в вопросе о передаче в лизинг РА вертолета, который будет выполнять полеты только по заданию санавиации.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «С учетом нашего рельефа местности, географии, труднодоступности многих сел - это очень необходимо для населения, начиная от рожениц, пожилых и в целом, если какая-то трагедия. Жизнь есть жизнь, от этого не уйдешь. Мы в списке транспортной лизинговой компании, вторые после Якутии и получаем через авиакомпанию "Ютэйр" новый вертолет, оборудованный специально для перевозки с аппаратурой для реанимации, поддержания жизнеобеспечения. Мы можем доставлять внеплановом порядке тяжелобольных буквально со всех сел РА в республиканскую больницу, в медцентры Алтайского края, Новосибирска. Это очень затратное дело. Но это решение Президента страны и лично по поручению В.В. Путина РА включена в перечень тех субъектов Федерации, где эта услуга будет востребована, где это просто необходимо».

Речь идет про отдаленные села региона. Сегодня в случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи бригада Центра медицины катастроф вылетает к пострадавшим на вертолете Авиалесоохраны, в рамках заключенного договора между предприятиями. Медикам постоянно приходится испытывать неудобства, особенно из-за перетранспортировки оборудования. Новый же санитарный вертолет уже оснащен медицинским модулем. Начинка включает аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, носилки и многое другое.

СЕРГЕЙ ЗЕМЦОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ РА: «Сейчас у нас все необходимое в принципе есть. Но мы, в случае вылета, вынуждены грузить все это в автомобили, везти в аэропорт, загружать в вертолет. Это удлиняет время вылета. А с приходом этого вертолета я надеюсь, мы выйдем на качественно новый уровень. Надеюсь, предположительная дата - это середина июня, в нашу республику будет доставлен вертолет марки МИ-8».

Трата порой драгоценного времени происходит еще из-за того, что вертолет Авиалесоохраны находится в 90-ста км от столицы, в Чемальском районе. Однако место базирования нового санитарного вертолета запланировано в Горно-Алтайском аэропорту. В целом же, по федеральной программе на развитие санавиации РА получит 70 млн рублей в год. С внедрением приоритетного проекта жителям отдаленных сел будет оказана своевременная и квалифицированная медпомощь.