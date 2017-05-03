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207 человек зарегистрировались для участия в предварительном голосовании

В течение двух месяцев региональный оргкомитет партии "Единая Россия" вел прием документов от желающих принять участие в праймериз. На сегодняшний день этот этап завершен.

Окончательный список участников предварительного голосования утвержден. 207 человек. Из них 57 - в депутаты городского совета. 137 - в представительные органы муниципальных образований. 13 - в главы сельских поселений.

Самая масштабная избирательная кампания пройдет в Горно-Алтайске. В числе участников прймериз - 24 члена партии, 18 сторонников и 15 беспартийных. Теперь их главная задача - заявить о себе не членам оргкомитета, а избирателям. «Единая Россия» для этого организовывает дебат-площадки.

ЭМИЛЬ ТЮХТЕНЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ": «У нас все это в открытом доступе, все площадки у нас и на сайте предварительного голосования и каждую субботу и воскресенье, начиная с 8 апреля, у нас проходят дебат-площадки»

Дебаты пройдут до 21 мая включительно. Выбор площадки - по желанию кандидата. Каждый должен проявить себя не менее, чем по двум темам. Иначе - исключение из предвыборной гонки. На встрече с журналистами, члены оргкомитета подчеркнули, дебаты - уникальная возможность проявить себя, представив свою программу.

Предварительное голосование пройдет 28 мая. По его итогам и будет сформирован список кандидатов уже для последующего выдвижения в депутаты от партии "Единая Россия".

Олеся Овсянкина