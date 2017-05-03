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Как найти информацию об участниках ВОВ?

До главной даты мая остаются считанные дни. С каждым годом День Победы отмечают все меньше участников Великой Отечественной. Но память о них останется навеки, в том числе и в цифровой версии. Архивисты создают электронную базу, в нее вошли материалы военного комиссариата республики и данные, переданные родственниками ветеранов. Пройти боевой путь своего солдата теперь может каждый.

Данные об участниках войны, призванных из республики Алтай, архив собирает с 1987 года. Пока полная информация о 145 солдатах - и в этом заслуга родственников. 2 года назад военный комиссариат региона передал в комитет по делам архивов главную базу данных - документы военного времени. Оригиналы - источник ценнейшей информации, здесь фронтовой путь каждого призывника Горного Алтая.

ЕВГЕНИЯ НАШЕВА, СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ РА: «Именные списки мобилизованных, алфавитные книги, дела с извещениями на погибших, о пропавших без вести. Все эти документы прошли оцифровку, пользователи могут с ними работать в нашем читальном зале в электронном виде».

Карина Ямпунова впервые в читальном зале архива. О том, что был на войне - дедушка детям особо не рассказывал. И теперь внучка сержанта Дибакова собирает о нем другую информацию. Саныт был призван из Каярлыка в 43 году, в 18 лет. После обучения в снайперской части отправлен на фронт. Воевал на Украине, был ранен под Киевом - боевой путь деда Карина узнала здесь.

КАРИНА ЯМПУНОВА, ВНУЧКА ВЕТЕРАНА ВОВ: «После ранения мой дедушка, Саныт Козонович Дибаков, 2 месяца находился в госпитале в Челябинске и в 44-м был демобилизован. Он вернулся домой, работал в колхозе. А когда война закончилась - женился. Вместе с бабушкой они жили в Боочи и воспитали 6 детей».

В государственном архиве нашлась информация о других Дибаковых. Теперь это данные семейного архива. Найти своих фронтовиков можно на сайте Мемориал и Подвиг народа. Ежедневно сотни людей ищут и находят информацию об участниках войны. Память о героях Великой Отчественной зависит от внуков и правнуков.

Ольга Усольцева