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Оптимизация сбора и использования данных по охране труда

В Горно-Алтайске прошла ежегодная конференция, посвященная Дню охраны труда. Помимо обсуждения основных вопросов, здесь подвели итоги республиканских конкурсов.

Безопасность труда, профилактика производственного травматизма и совершенствование законодательства в этой сфере являются одним из социальных приоритетов политики Правительства России и Республики Алтай в рамках стратегии социально-экономического развития РА, определенной Главой РА Александром Бердниковым.

По итогам 2016 года отмечено снижение количества несчастных случаев. Как отметили специалисты, чаще всего это человеческий фактор и неудовлетворительная организация производства работ. Именно поэтому внедряется предупредительная модель управления охраной труда, это постоянное выявление и заблаговременное предотвращение опасностей травмирования и заболевания работников. К уровню прошлого года производственный травматизм снизился на 2 процента, смертельных случаев меньше стало на 75 процентов.

АНДРЕЙ МУНАТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РА: «По состоянию на 1 января 2017 года в организациях республики 230 штатных единиц по охране труда. Численность 88 процентов от общего количества организаций».

Для того, чтобы привлечь внимание работодателей к вопросам профилактики производственного травматизма и обеспечения здоровых и безопасных условий труда в Республике Алтай проводятся районные и республиканские смотры- конкурсы по охране труда. В этом году из 190-ста претендентов - "Лучшей службой охраны труда муниципального образования" признана служба Чемальского района. Среди организаций "Горно-Алтайавтодор". Здесь же наградили победителей республиканского конкурса детских рисунков. В старшей группе победила Руслана Енчинова из городской школы №8, также первые места у Аята Майхиева из Кош-Агача и Быйансу Берегошевой из Ини.

На конференции было отмечено, что благодаря совместным действиям всех звеньев действующей системы управления охраной труда, в регионе удалось снизить число травматизма на производстве. По итогам встречи была принята резолюция, в которой предусмотрены меры по объединению усилий системы социального партнерства в обеспечении сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Марина Кулеева