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Состоялся конкурс юных инспекторов

Знатоки дорожного движения собрались в Горно-Алтайске. 13 команд со всех районов РА приняли участие в республиканском конкурсе "Безопасное колесо".

Сегодня в Республике Алтай существует 46 отрядов юных помощников Госавтоинспекции, в которых состоит почти пятьсот ребят. Пятьдесят два из них, в составе 13 районных и городских команд собрались в Горно-Алтайске для того, чтобы принять участие в республиканском конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2017».

Каждая команда прошла ряд испытаний, среди которых «Основы безопасности жизнедеятельности», «Знатоки Правил дорожного движения», «Оказание доврачебной помощи». Кроме того, в автогородке школьники на велосипедах выполняли «Фигурное вождение». Самым запоминающимся для ребят стал творческий конкурс - «Вместе - за безопасность дорожного движения». Здесь каждая из команд отразила свое видение проблемы травматизма на дорогах республики.

Участники «Безопасного колеса» показали хороший уровень подготовки. Каждый из ребят подтвердил право называться ЮИДовцем. По результатам конкурса самое большое количество баллов набрали представители Горно-Алтайской Кадетской школы №4. В июне они представят РА на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2017» в Ульяновске. На втором месте команда Усть-Канского района и на третьем – Турачак. В личном первенстве абсолютными победителями стали Владимир Мундукин и Камила Иртаева из Усть-Кана.

Сергей Булгаков