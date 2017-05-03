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В ГАГУ выбрали лучшую студентку

Праздник красоты и грации. В Горно-Алтайском государственном университете состоялся традиционный конкурс "Мисс Студентка". В этом году за корону и титул победительницы боролись 9 представительниц ГАГУ.

Первый выход на сцену. Девушки грациозно дефилируют и дарят свои улыбки зрительному залу. Каждая участница приготовила домашнее задание. В этом конкурсе необходимо раскрыть свой потенциал и, конечно, показать себя во всей красе. Одни демонстрировали вокальные данные, другие пластику в танце, а кто-то читал стихи.

После каждую участницу ждал интеллектуальный конкурс. Отвечая на вопросы ведущих, часть девушек все переводила в юмор.

Далее - дефиле в купальниках и вечерних платьях. Предвидеть итоги членам жюри было не просто, ведь каждая из студенток достойна короны. Но, как и в любом конкурсе, победитель только один. Мисс Студенткой 2017 стала студентка историко-филологического факультета ГАГУ Анна Строгонова. Стоит отметить, что на конкурсе она выступала именно под первым номером.

Обладательница титула «Мисс зрительских симпатий» и первой вице- мисс стала студентка психолого-педагогического факультета Вероника Чернова, втора вице-мисс - представительница Физико-математического и инженерно-технологического института ГАГУ Елена Бушанова. Все участницы получили достойные подарки и положительные эмоции.

Иван Яськов