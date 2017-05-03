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Флешмоб на центральной площади столицы

Международному Дню танца посвящается. Танцевально-спортивный клуб "Тандем" провел на центральной площади города флешмоб. Более 150 детей под руководством Завида и Марины Гасановых более месяца готовились к этому празднику, чтобы подарить жителям республики свой танец.

В этот день танцует весь мир. И Горно-Алтайск вместе со всеми. Международный День танца дарит миру радость движения. Более 150 детей - участники танцевально-спортивного клуба "Тандем" почти месяц готовились к празднику, чтобы в решающий день исполнить этот танец на центральной площади столицы.

"Мечтай" - песня в исполнении Даяны Кирилловой. Хореографы - Завид и Марина Гасановы. Этот тандем учит мечтать не одно поколение детей. И этот танец получился на одном дыхании.

ЗАВИД ГАСАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА "ТАНДЕМ": «Мы решили поздравить всех с этим прекрасным днем. И сделали флешмоб на центральной площади нашего города, чтобы все могли посмотреть и окунуться в мир танца».

"Тандемовцы" живут танцем, дарят радость зрителям на сцене и на улице. Доказывая тем самым - это мир открыт для всех.