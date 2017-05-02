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Авиабилет до Новосибирска стоит теперь 1 550 рублей

В столицу Сибири за один час. Авиакомпания "S7 Airlines" открыла новый рейс: Новосибирск-Горно-Алтайск. Он будет выполняться по пятницам и воскресеньям, а с конца мая - еще и по средам.

Одно время рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск выполняли «Томскавиа», «Ангара» и "Красавиа". Но компании ушли с маршрута. Тем не менее, возвращение востребованного рейса по доступным ценам, было необходимо. На это неоднократно обращал внимание и глава региона А. Бердников, говоря о развитии транспортной инфраструктуры. В этом направлении была проделана большая работа. В результате была достигнута договоренность с одной из крупнейших российских авиакомпаний - "S7 Airlines".

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЭРОПОРТА "ГОРНО-АЛТАЙСК": «Открытие такого рейса в такой крупный узловой центр, как аэропорт "Толмачёво" г. Новосибирска, тем более с такими тарифами какие представляет компания, а это очень низкие тарифы, дает возможность жителям республики расширить свою географию полетов».

Стоимость билета в одну сторону на рейсе "Новосибирск - Горно-Алтайск" составит от 1 тысячи 550 рублей. Рейсы выполняются по пятницам и воскресеньям, а с 24-го мая еще и по средам. Вылет из Новосибирска в 13:10, время в пути - около часа. Обратный рейс из горно-алтайского аэропорта вылетает в 15:10.

АЛЕКСАНДР ТОКАРЕВ: «Время в полете буквально 50-55 минут. Очень удобно. Я часто летающий пассажир и смотрите сколько пассажиров! Обычно 10-20, а тут, пожалуйста вам, порядка 50-ти».

Хорошая альтернатива другим видам транспорта. Сегодня рейсы выполняются на воздушных судах Airbus 320 и Boeing 737, а с конца мая на самолетах Embraer, на борту которого можно перевозить 78 пассажиров в эконом-классе. "S7 Airlines" станет первой российской авиакомпанией, выполняющей полеты на самолетах этого типа.

ЛАРИСА ПОКОШЕВА: «Сегодня вот прямым рейсом с Южно-Сахалинска до Новосибирска 6 часов летела, оттуда сразу пересадка. Села вот на "S7" и через час я уже всё, дома. У меня слов нет, меня переполняют эмоции, я так рада».

Спрос рождает предложение. Любой регион, тем более РА, заинтересован в развитии своей транспортной инфраструктуры. Это и привлечение туристов, развитие экономики и самого аэропорта, который является воздушными воротами Горного Алтая.

Владимир Попошев