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В России отметили Первомай

Праздничные мероприятия, чествование людей труда прошли во всех районах республики. В Горно-Алтайске в шествии трудовых коллективов участвовало более 5 тысяч человек. По традиции в этот же обновилась Республиканская доска почета. Ее лауреатами стали 20 человек.

ОЛЕСЯ ОВСЯНКИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Празднование Первомая традиционно начинается с торжественного шествия трудовых коллективов. Представители образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства. Здесь те, кто своим трудом сносит неоценимый вклад в развитие Горно-Алтайска и, в целом, РА».

Открывает шествие - Водоканал. Не случайно. В Год экологии - акцент на защиту природы, а девиз колонны - "Вода - источник жизни". Не просто проход по проспекту, а целое театрализованное представление. Министерства и подведомственные учреждения, общественные объединения и политические партии. Всего в числе участников и зрителей - более пяти тысяч человек. На праздничном митинге от имени главы Республики с праздником поздравила первый вице-премьер. Наталья Екеева подчеркнула, на протяжении многих десятилетий день 1 мая считается символом единения всех работающих, независимо от профессии и должности.

Отдельная благодарность - ветеранам труда. Ведь именно они создали основу для благополучия всего региона. Благодаря этому, сегодня есть возможность выполнять все социальные обязательства - строить детские сады и школы, работать над увеличением заработной платы, и в общем - сохранять стабильность и последовательно развивать экономический потенциал республики.

И имена этих героев теперь на республиканской доске почета. В списке лучших - специалист по социальной работе из Кош-Ашача - Айгуль Баяндинова. Учитель из Чойской школы - Татьяна Иванова. Врач-рентгенолог из Тарачака - почти 40 лет трудового стажа. Оказаться среди лучших для нее не просто заслуженная награда, это стимул работу свою продолжать.

НАДЕЖДА КУСКОВА, ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ ТУРАЧАКСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РА: «Эмоции очень зашкаливают, эмоции большие. После награждения и после занесения на Доску почета, конечно, хочется еще работать побольше и плодотворнее».

Преподаватель музыкальной школы - Юлия Романович. Чабан из Ябогана - Виктор Матин. Всего 20 лучших представителей своих профессий и настоящих профессионалов. Обновленная галерея будет радовать жителей и гостей Горно-Алтайска целый год, напоминая при этом, что нам есть, кем гордиться.

Олеся Овсянкина