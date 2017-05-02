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В РА возвращается институт сельских старост

Институт, созданный в России 19 веке, возрожден и успешно функционирует в РА. Старосты села выступают посредниками между местным населением и властью.

Термин «сельский староста» или «jурт башчы» в республике появился в 2015 году. Закон был разработан по инициативе Главы республики Александра Бердникова. Уже в следующем 175 человек были избраны на эту должность. В Усть-Коксе 4 старосты. Иван Бобров следит за порядком в центральной части села. На его территории детский сад, школа, береговая линия и около 700 человек, проблемы и нужды которых он должен знать как свои.

Сейчас главный вопрос - уборка территорий и вывоз мусора. Сжигать нельзя - пожароопасный период. Паводковый сезон, мосты, дороги, благоустройство села, ликвидация последствий ЧС и многое другое - все эти вопросы под контролем Ивана Александровича.

Дороги в Усть-Коксе станут чище - по инициативе старост сельское поселение приобрело спецтехнику для расчистки улиц. Сейчас местные жители жалуются на "Ромашку". Новый детский сад построен, дорога не обустроена и необходимо облагородить территорию. Отсыплем проезжую часть и посадим цветы и деревья - обещает староста.

ИВАН БОБРОВ, СТАРОСТА УСТЬ-КОКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ: «Не люблю сидеть в четырех стенах, хочу вести активный образ жизни, бороться. Я хочу жить в нашей Усть-Коксе, вести работу, чтобы наше село становилось лучше, чище, краше».

Бывший полицейский, теперь на пенсии, сам вызвался принимать активное участие в жизни села на безвозмездной основе. Глава республики Александр Бердников принял решение - за активную работу поддержать старост материально. Институт, появившийся в царской России, возрождается спустя полтора века.