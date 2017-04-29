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В Национальном театре прошло торжественное мероприятие в честь Дня местного самоуправления

Как сказал президент Владимир Путин: "Местное самоуправление - это школа ответственности граждан". И действительно, именно через него люди реализуют свое право принимать непосредственное участие в решении наболевших вопросов, касающиеся своего города или села. Глава региона Александр Бердников поздравил представителей местной власти, и, конечно, ветеранов.

Отметив при этом, что задача, несмотря на уровень власти: от Президента до глав поселений, одна - обеспечить благосостояние населения. Это возможно лишь когда работа проводится совместно. И несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, горный регион не остается без внимания.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мы не простой субъект, сложно у нас с финансами, но, тем не менее, мы решаем вопросы и направляем приоритеты на защиту безопасности жизни нашего населения, граждан нашей великой страны России. От нашей с вами работы зависит, особенно в многонациональной РА, стабильность, которая способствует экономическому развитию нашей прекрасной территории. Мы за последние годы с вами сделали очень много».

Указом главы региона за выдающиеся заслуги орденом "Тан Чолмон" награжден глава Манжерокского сельского поселения Александр Корчуганов. Кроме того, за результативность и профессионализм почетными грамотами Правительства РА отмечены лучшие служащие администраций практически всех муниципальных образований. А за укрепление дружественных отношений между народами Орденом независимости Монголии награжден председатель республиканского совета ветеранов Борис Алушкин. Слова поздравлений прозвучали и от имени республиканского парламента, где акцент также сделан на важность взаимодействия всех уровней власти.

МИХАИЛ ТЕРЕХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «Задача депутатов республики - обеспечить законодательную основу местного самоуправления. Парламент всегда реагирует на изменения федерального законодательства в отношении власти на местах».

В РА один городской округ и 10 районов, 91 сельское поселение и 246 населенных пунктов. Около тысячи служащих, практически столько же депутатов. В регионе возрождается институт сельских старост, а кроме того практикуется, так называемое, кураторство. За каждым муниципалитетом закреплен член правительства, который напрямую взаимодействует с властью на местах. А совместная работа приносит свои плоды, главный из которых - регион, оставаясь полноправным субъектом Российской Федерации, продолжает динамично развиваться.

Олеся Овсянкина